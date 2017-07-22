«Пирелли» не может найти причину прокола колеса Феттеля

В «Пирелли» сообщили, что, скорее всего, никогда не выяснят причину медленного прокола колеса на болиде Себастьяна Феттеля на Гран-при Великобритании. Ранее стало известно, что именно прокол привёл к дальнейшему уничтожению покрышки и потере позиций гонщиком «Феррари».

Однако найти причину прокола компании не удаётся. Анализ всех частей шины, включая внутренние ремни, не выявил никаких аномалий. Возможно, прокол был вызван наездом на обломки, к которым его шины стали уязвимы после 32-х пройденных кругов. Однако доказать это «Пирелли» не удастся, сообщает Autosport.