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«Пирелли» не может найти причину прокола колеса Феттеля

22 июля 2017, суббота. 09:33. Авто

В «Пирелли» сообщили, что, скорее всего, никогда не выяснят причину медленного прокола колеса на болиде Себастьяна Феттеля на Гран-при Великобритании. Ранее стало известно, что именно прокол привёл к дальнейшему уничтожению покрышки и потере позиций гонщиком «Феррари».

Однако найти причину прокола компании не удаётся. Анализ всех частей шины, включая внутренние ремни, не выявил никаких аномалий. Возможно, прокол был вызван наездом на обломки, к которым его шины стали уязвимы после 32-х пройденных кругов. Однако доказать это «Пирелли» не удастся, сообщает Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Себастьян Феттель Пирелли
Новости. Авто
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