Лоу рассказал, как «Уильямс» перейдёт к работе над машиной-2018

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу заявил, что его команда не будет полностью отказываться от работы над нынешним болидом.

«Тут нет чёткого ответа. Всегда идёт сочетание одного и другого. Ты постепенно всё больше внимания уделяешь машине следующего года. И всё зависит от проектов. Некоторые из них сработают на тебя в следующем году, и ты продолжаешь ими заниматься. Другие работают только с нынешней машиной, и в какой-то момент ты решаешь больше не вкладываться в них. И часто такие решение принимаются отдельно в каждом случае, без общего „да“ или „нет“, — цитирует Лоу F1i.