Ауэр: Окон хорошо отработал на тестах, и с ним подписали контракт

Гонщик DTM Лукас Ауэр считает, что на тестах Формулы-1 можно убедить команду подписать с ним контракт. По мнению Ауэра, так в «Форс Индия» попал Эстебан Окон. Ауэр так же будет работать с этой командой.

«Не секрет, что, произведя хорошее впечатление на тестах, ты получаешь плюс к карьере. Эстебан хорошо отработал, и с ним подписали контракт. Паскаль и Пол так же показали, что можно перейти в Ф-1 из туринговой серии, но мне ещё рано. Я должен быть рад тестам, это тоже хорошая возможность. Но чтобы попасть куда-то ещё, надо сначала произвести хорошее впечатление в DTM», — цитирует Ауэра Autosport.