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Хаас: медовый месяц «Хааса» с Формулой-1 окончен

22 июля 2017, суббота. 12:57. Авто

Владелец «Хааса» Джин Хаас заявил, что лёгкая часть выступления в Формуле-1 для его команды закончена. «Хаас» проводит в серии второй сезон.

«Я бы сказал, что медовый месяц окончен, и начинается сложная часть совместной жизни. Формула-1 это вызов, тут не бывает легко. Приезжая на этап каждые две недели и видя, как ускользают возможности, ты знаешь, что должен работать больше, чтобы достичь желаемого.

Выступать на таком уровне не просто. Твои соперники всегда готовы так же, как ты, если не лучше. Надо выбирать стратегии. Смотреть, на что способен ты и на что они. И искать разницу, которую можно использовать себе в преимущество", — приводит слова Хааса F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1
Новости. Авто
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