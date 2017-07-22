Виттман лишился поула DTM на Moscow Raceway, Раст стартует первым

Действующий чемпион DTM Марко Виттман потерял поул-позишн первой гонки DTM на трассе Moscow Raceway. На этапе на «Норисринге» Виттман получил третье предупреждение за сезон, которое привело к штрафу в пять позиций на старте в России.

Таким образом, поул-позишн достался Рене Расту, который в квалификации стал вторым. Виттман стартует с шестого места.

Лидер чемпионата Маттиас Экстрём будет стартовать с пятой позиции. Его ближайший преследователь — Лукас Ауэр — показал в квалификации только 14-й результат.