Алонсо поздравил «Рено» с сорокалетием выступлений в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поздравил в сорокалетием выступлений в Ф-1 «Рено», с которым завоевал свои титулы.

«Я шесть лет выступал за „Рено“ и ещё один год провёл тест-пилотом. Это фантастическая команда и фантастический производитель, ведь многие производители дорожных автомобилей не приходят в автоспорт.

Им не интересно. Они думают, что технологии автоспорта не заинтересуют обычных клиентов, или они просто не готовы, или не талантливы. А команды вроде «Рено» выступают и в Ф-1, и в ралли, и в других дисциплинах. Это здорово для нас — гонщиков и фанатов автоспорта», — цитирует Алонсо Crash.