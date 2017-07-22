Роккенфеллер: От Moscow Raceway получаю удовольствие

Пилот «Ауди» Майк Роккенфеллер поделился впечатлениями от первой гонки DTM Moscow Raceway, на которой ему удалось занять второе место.

«Доволен вторым местом. Не думаю, что многие ожидали такого результата с моей стороны, учитывая травму ноги. Благодарю всех, кто меня поддерживал. Отдельное спасибо врачам, которые позволили всему этому произойти. Травма мне не мешала: в конце гонки я мог атаковать так же, как и в начале.



Когда использовал DRS на задней прямой, машина начинала скакать по трассе — такая проблема была не только у меня. Я старался как можно ближе держаться к Рене, но не смог подобраться к нему. Контакт с Фарфусом? Я только один раз менял траекторию, что позволяют правила. Для более подробного комментария мне нужно посмотреть повтор.



Снова сильный результат в России? Одни трассы тебе нравятся, другие — нет. От Moscow Raceway я получаю удовольствие. В прошлом году у меня были проблемы, но в остальных сезонах я показывал здесь хорошие результаты», — передаёт слова Роккенфеллера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.