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Виттманн — о гонке DTM Moscow Raceway: у меня были хорошие сражения

22 июля 2017, суббота. 17:59. Авто

Пилот «БМВ» Марко Виттманн рассказал о впечатлениях от первой гонки DTM Moscow Raceway, на которой ему удалось занять третье место.

«Определённо, отличная гонка для меня. Утром на тренировке были проблемы, но дальше их удалось полностью устранить. В квалификации я завоевал поул, так что оказался максимально высоко с учётом штрафа в виде потери пяти позиций. Я хорошо провёл первый круг, отыграл несколько мест, у меня были хорошие сражения. После пит-стопов я сражался с Робертом Уикенсом и всё-таки сумел обратно его обогнать.

Я доволен, что после старта с шестого места финишировал третьим. Надеюсь, завтра всё будет идти в том же духе. Мне нравится трасса: в том году я здесь выиграл, на сей раз взял поул и поднялся на подиум», — передаёт слова Виттманна корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
DTM
Новости. Авто
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