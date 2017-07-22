Виттманн — о гонке DTM Moscow Raceway: у меня были хорошие сражения

Пилот «БМВ» Марко Виттманн рассказал о впечатлениях от первой гонки DTM Moscow Raceway, на которой ему удалось занять третье место.

«Определённо, отличная гонка для меня. Утром на тренировке были проблемы, но дальше их удалось полностью устранить. В квалификации я завоевал поул, так что оказался максимально высоко с учётом штрафа в виде потери пяти позиций. Я хорошо провёл первый круг, отыграл несколько мест, у меня были хорошие сражения. После пит-стопов я сражался с Робертом Уикенсом и всё-таки сумел обратно его обогнать.

Я доволен, что после старта с шестого места финишировал третьим. Надеюсь, завтра всё будет идти в том же духе. Мне нравится трасса: в том году я здесь выиграл, на сей раз взял поул и поднялся на подиум», — передаёт слова Виттманна корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.