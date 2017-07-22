Гран-при Сингапура близок к подписанию нового контракта с Формулой-1

Промоутер гонки Формулы-1 Гран-при Сингапура Колин Син заявил, что руководство автодрома и боссы Формулы-1 близки к соглашению, которое позволит подписать новый контракт о сотрудничестве.

«Мы всё ещё в процессе, это очень серьёзный вопрос, потому мы подходим ко всему с большой осторожностью. Нам нужно оставаться вместе. Мы очень близки к подписанию, и мы очень надеемся. Всё, что мы можем делать, — это только надеяться. Мы работаем над хорошей сделкой», — приводит слова Сина Motorsport.

Гран-при Сингапура проводится в Формуле-1 с 2008 года.

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