Сотников: пока не можем поверить, что новая машина сходу взяла первое место

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу в общем зачёте в классе грузовиков на ралли-рейде «Шёлковый путь».

«Всё супер. Надеялись побороться за подиум, но получилось гораздо больше. Пока не можем поверить в то, что наша новая машина с ходу взяла первое место. Это отличный результат и показатель огромной работы, проделанной всей командой. Трудились много, и всё получилось честно, заслуженно. Только приехав сюда, поняли, как нам повезло, что подобной жары не было на трассе, так как у нас нет кондиционера и это было бы слишком!» — приводит слова Сотникова пресс-служба КАМАЗ-мастер.