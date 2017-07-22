В «Мерседесе» советуют избегать недооценки «Хонды»

Руководитель «Мерседеса» по работе с двигателями Энди Коуэлл заявил, что другим командам стоит избегать недооценки «Хонды», а также выразил уверенность в том, что в скором времени сотрудничество японского производителя и «Макларена» даст свои плоды.

«Когда пришёл запрос об отмене токенов, мы согласились, потому что так будет лучше для спорта. Отмена означает, что можно развиваться и дальше, можно работать как хочешь. Я думаю, что в условиях отмены токенов не стоит недооценивать „Хонду“ и „Макларен“, и думаю, что их сотрудничество уже очень скоро принесёт результат», — приводит слова Коуэлла GPUpdate.