Фарфус — о борьбе с Роккенфеллером: могла получиться суперплохая авария

Пилот Аугусто Фарфус, выступающий в DTM при поддержке «Шелл» за команду «БМВ», прокомментировал борьбу с гонщиком «Ауди» Майком Роккенфеллером, которая привела к потере Фарфусом ряда позиций. По мнению Аугусто, поведения оппонента могло привести к весьма серьёзному инциденту.

«Сегодня у нас был отличнейший шанс провести сильную гонку, пока представитель «Ауди» не подошёл. Манёвр со стороны Рокки был очень плохим. Невероятно опасный, на большой скорости. Он «перереагировал». Я давно его знаю, мы вместе боролись за победы, но на такой гонке ты не можешь так реагировать на действия другого гонщика! Он просто выдавил меня с трассы. Могла получиться суперплохая авария. На таком уровне гонок такого не должно происходить.



Он знал, где я находился. Он посмотрел, понял и начал двигаться в мою сторону. На повторе видно, куда смотрят его глаза: он увидел меня и уже затем начал манёвр. Но я уже был бок о бок с ним. На такой скорости это опасно», — передаёт слова Фарфуса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.