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Медведев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Шёлковом пути»

23 июля 2017, воскресенье. 09:54. Авто

Премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с успешным выступлением на Ралли-рейде «Шёлковый путь», по завершении которого российская команда заняла весь пьедестал почёта.

«Поздравляю команду «КАМАЗ-мастер» с победой в международном ралли «Шёлковый путь» в классе грузовиков! Заняв весь пьедестал в этом зачёте, наши спортсмены вновь доказали, что они лучшие. Чтобы пройти тяжёлую трассу по территории трёх стран, нужны сильнейший характер, собранность и умение идти к победе в любых условиях. Всё это продемонстрировала команда «КАМАЗа» – и сами экипажи, и те, кто их готовил. Молодцы!» — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Дмитрий Медведев Шёлковый путь
Новости. Авто
23 июля 2017, воскресенье
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