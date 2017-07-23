Медведев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Шёлковом пути»

Премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с успешным выступлением на Ралли-рейде «Шёлковый путь», по завершении которого российская команда заняла весь пьедестал почёта.

«Поздравляю команду «КАМАЗ-мастер» с победой в международном ралли «Шёлковый путь» в классе грузовиков! Заняв весь пьедестал в этом зачёте, наши спортсмены вновь доказали, что они лучшие. Чтобы пройти тяжёлую трассу по территории трёх стран, нужны сильнейший характер, собранность и умение идти к победе в любых условиях. Всё это продемонстрировала команда «КАМАЗа» – и сами экипажи, и те, кто их готовил. Молодцы!» — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».