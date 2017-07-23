Окон: если бы не пошёл к Вольфу, то сейчас бы готовил бургеры в «Макдональдс»

Пилот молодёжной программы «Мерседес» Эстебан Окон, выступающий в Формуле-1 за команду «Форс Индия», заявил, что встреча с Тото Вольфом изменила всю его жизнь.

«Если бы я не пошёл к Вольфу в конце 2014 года, то сейчас бы готовил бургеры в каком-нибудь „Макдональдсе“. Без программы финансирования у меня бы не было никаких шансов продолжать выступать. Сейчас я часть молодёжной программы „Мерседеса“, но пока выступаю за „Форс Индия“, я всё ещё молод», — приводит слова француза La Gazzetta dello Sport.