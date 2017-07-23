В «Хонде» отвергли возможность ухода из Формулы-1

Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsports, заверил, что японский поставщик силовых установок останется в Формуле-1 и на следующий сезон.

«Нет никаких разговоров о нашем уходе. Я постоянно контактирую с президентом Такахиро Хачиго и членами совета директоров. У нас есть действующий контракт с командой „Макларен“, и на данном этапе мы ведём переговоры о продлении сотрудничества. В „Хонде“ исключает возможность, при которой „Макларен“ даже временно будет использовать силовые установки других производителей.

Что касается «Заубера», то с Кальтенборн у нас были очень хорошие переговоры, мы двигались в верном направлении, но новое руководство поменяло курс, мы ведём переговоры", — приводит слова Ямамото AS.