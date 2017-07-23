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Бломквиста лишили поула на второй гонке DTM в Москве, Спенглер стартует первым

23 июля 2017, воскресенье. 14:08. Авто

Судьи гонки DTM Moscow Raceway лишили поул-позишн пилота «БМВ» Тома Бломквиста. Машина британца не прошла техническую проверку, после квалификации из бака его автомобиля не удалось извлечь необходимый для анализа килограмм топлива, что является нарушением. Вслед за этим было принято решение лишить Бломквиста поула, теперь он может начать гонку с последнего места

Таким образом, с первой позиции на второй гонке DTM в Москве будет стартовать Бруно Спенглер, второе место досталось Маттиасу Экстрёму, а с третьей позиции стартует Рене Раст, сообщает Autosport.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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DTM
Новости. Авто
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