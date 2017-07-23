В «Рено» довольны скоростью и сфокусированы на работе с надёжностью болида

Глава «Рено» Сириль Абитебуль выразил уверенность в том, что проблемы с надёжностью помешали Нико Хюлькенбергу удержать пятое место на Гран-при Великобритании.

«Мы всё ещё недовольны надёжностью. Мы знаем, что это наша слабость, и это надо исправлять. С точки зрения скорости мы движемся в правильном направлении, так что мы будем концентрироваться на работе с надёжностью.

Эта проблема стала причиной того, почему мы были неспособны отразить атаки Риккардо в конце гонки в Великобритании. Я уверен, что не будь этого, Хюлькенберг смог бы удержать австралийца", — приводит слова Абитебуля Autosport.