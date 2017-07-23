Хасегава: «Хонда» ждёт ответа «Заубера» как можно скорее

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что его компания хочет как можно скорее узнать решение «Заубера» о поставке моторов в 2018 году. Ранее стороны договорились о сотрудничестве, но уход Мониши Кальтенборн с поста босса «Заубера» поставил сделку под вопрос.

«Ждём ответа сейчас. Как можно скорее. Не можем ждать с подготовкой к следующему году, уже ведём работу, и потому нам нужно решение. Что касается плана, мы уже работаем над готовностью поставлять моторы „Зауберу“. Нам надо всё утвердить. Но пока изменений нет, и мы работаем как работаем», — приводит слова Хасегавы Racer.