Тор из фильмов проехал на болиде Формулы-E в Нью-Йорке

Актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в серии кинофильмов, а также чемпиона Формулы-1 Джеймса Ханта в фильме «Гонка», проехал на болиде Формулы-E в Нью-Йорку. Хемсворту достался болид команды ABT Audi. Он ехал по трассе, принявшей две гонки чемпионата Ф-E.

Перед выездом на трассу Хемсворт поработал на симуляторе под руководство главы серии Алехандро Агага, а также пообщался с гонщиком Даниэлем Абтом.

В нынешнем сезоне этап Формулы-E был впервые проведён в Нью-Йорке.

Видео доступно на канале Формулы-E в YouTube.