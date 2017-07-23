Вольф: Экклстоун не фигнёй занимался

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал не принижать заслуг бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна. Экклстоун покинул своё кресло, когда чемпионат выкупила Liberty.

«Берни отлично поработал, придя в спорт 50 лет назад и сделав его тем глобальным бизнесом, каким он стал теперь. Таких глобальных вещей не много в мире. Он построил спорт, который приносит $ 1,4 млрд в год, так что он не фигнёй занимался. Глобальной положение Ф-1 было одной из причин, по которым Liberty купили её», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.