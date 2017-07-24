Глава MotoGP: вопросы о завершении карьеры Росси — оскорбление

Глава MotoGP Кармело Эспелета выразил возмущение вопросами о завершении карьеры Валентино Росси. В этом году семикратному чемпиону серии исполнилось 38 лет.

«Поразительно, что некоторые постоянно спрашивают о завершении его карьеры. Спрашивать об уходе одного из четырёх лучших гонщиков текущего чемпионата — почти оскорбление», — приводит слова Эспелеты Motorsport-Total.

В нынешнем сезоне Росси одержал одну победу и после девяти гонок занимает четвёртое место в чемпионате, отставая от лидера на десять очков.