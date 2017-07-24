Штайнер отметил профессионализм Джовинацци

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил Антонио Джовинацци, который получил возможность провести семь пятничных тренировок с американской командой. Первую практику итальянец отработал в Сильверстоуне.



«Он солидный гонщик, и он быстр. Мы видели это в прошлом году по его выступлениям в GP2. Он хороший парень, и он очень зрел и профессионален.



Мы не ожидали ничего странного в его исполнении, поскольку он хоть и новобранец, но не такой уж новичок. Я не знаю, сколько дней он отработал с «Заубером» на предсезонных тестах, но он провёл с ними две гонки, имеет небольшой опыт пилотирования болида «Феррари», так что это достаточно солидно», — цитирует Штайнера Crash.