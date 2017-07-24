Вильнёв подтвердил факт наличия напряжённости в отношениях с «Уильямсом»

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв подтвердил факт наличия напряжённости в отношениях со своей бывшей командой. Ранее стало известно, что «Уильямс» закрыл Вильнёву доступ в моторхоум команды из-за его критики в адрес канадского пилота британской конюшни Лэнса Стролла. В частности, Вильнёв назвал своего соотечественника худшим новобранцем в истории Ф-1.



Бывший чемпион, который работает экспертом на канале Sky Italia, не озабочен запретом «Уильямса» на посещение моторхоума. «Мне платят не за то, чтобы я помогал молодым пилотам, а за высказывание своего мнения. Но перед гонкой в Баку мне сообщили, что больше не будут мне рады. Я ответил, что никогда не требовал для себя этого», — цитирует Вильнёва La Repubblica.

«Уильямс» закрыл Вильнёву доступ в моторхоум команды