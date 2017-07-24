Новое переднее антикрыло «Ред Булл» привлекло внимание конкурентов

Новое переднее антикрыло «Ред Булл» оказалось под пристальным вниманием соперников. Интерес к элементу аэродинамики австрийской команды был вызван фотографиями RB13, появившимися после Гран-при Великобритании, на которых можно заметить, как один из элементов антикрыла (боковина основной плоскости антикрыла) изгибается на высокой скорости, сообщает Autosport.



По фото можно было сделать вывод, что этот элемент крыла находился в более вертикальном положении, когда болид «Ред Булл» возвращался на пит-лейн или проходил медленные повороты.



При этом легальность болида не поддаётся сомнению, поскольку все элементы достаточно жёсткие, чтобы пройти тесты ФИА на гибкость. Теперь в нижней части антикрыла «Ред Бул» располагается шесть каскадных элементов, а к верху их число увеличивается до восьми. Кроме того, боковина антикрыла не соединена с каскадными элементами, как это было прежде.

Новое антикрыло болида «Ред Булл» RB13 Фото: Red Bull Media House