Читатели считают, что Квят покинет Формулу-1 в конце сезона-2017

24 июля «Чемпионат» подводит итоги очередного опроса. Читателям предлагалось ответить на вопрос «Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?». Большинство респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.

За то, что Квят не останется в «Королевских гонках» в следующем сезоне, высказался 61% опрошенных. Всего в опросе приняли участие 2628 человек.

Квят выступает за «Торо Россо» и после 10 этапов занимает в чемпионате 16-е место с четырьмя очками.

Подробнее с итогами опроса можно ознакомиться на "Чемпионате".