Вандорн: мои усилия скоро окупятся

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн дал комментарий в преддверии Гран-при Венгрии.

«Мне нравится „Хунгароринг“, хоть это и не самая быстрая трасса. Его техничная конфигурация даёт ощущения скорости и требует полной концентрации на всём протяжении круга. Там много быстрых смен направления, а извивы заставляют всегда выбирать безошибочную траекторию.

Я уже побеждал в Венгрии в GP2 и наслаждался этой трассой. Хоть нам и не везёт, я чувствую, что прибавляю с каждой гонкой. Нужно быть терпеливыми, и скоро наши усилия окупятся", — цитирует Вандорна пресс-служба команды.