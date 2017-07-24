«Мерседес» уйдёт из DTM в 2019 году и выставит команду в Формуле-E

«Мерседес» сообщил, что по окончании сезона-2018 снимет свою команду с выступления в серии DTM. Также в компании подтвердили, что начиная с сезона-2019/20 выставят команду для участия в Формуле-E.

«Наши годы в DTM всегда будут важной главой истории „Мерседеса“ в автоспорте. Хотя уходить тяжело, в оставшиеся два года мы постараемся завоевать как можно больше титулов», — заявил босс команды Тото Вольф Motorsport.

С уходом «Мерседеса» в 2019 году в DTM останется лишь два автопроизводителя — «Ауди» и «БМВ». «Мерседес» выступал в серии с 2000 года.