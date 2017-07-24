Ди Грасси: Буэми потерял титул в 2015 году из-за простой ошибки

Пилот Формулы-Е Лукас ди Грасси ответил на слова лидера чемпионата Себастьена Буэми. Швейцарец ранее предупредил конкурента о недопустимости повторения прошлогодней аварии на последнем этапе сезона. Бразилец, в свою очередь, напомнил Буэми о его собственных ошибках.

«Буэми потерял титул в 2015 году из-за простой ошибки — развернулся на круге после пит-стопа в Баттерси-парке. Так что у него уже бывали проблемы в этой области. Все по-разному чувствуют давление. В этот уик-энд давление на него выше, чем на меня. Ведь все будут ждать, повторятся ли эти ошибки.

Буэми и «Рено» уже должны были взять титул, но в Мексике у них были проблемы, а в Нью-Йорке случились не зависящие от них обстоятельства. Тут много «если», но важно положение в чемпионате на текущий момент. Мы едем в Монреаль с хорошими шансами. Всё давление на него, и если он проведёт не лучший уик-энд, чемпионом буду я", — цитирует ди Грасси Autosport.