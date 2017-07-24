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Грожан: в 2013 году провёл на «Хунгароринге» один из лучших обгонов в жизни

24 июля 2017, понедельник. 23:37. Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан в преддверии Гран-при Венгрии вспомнил свой обгон на этой трассе в 2013 году.

«На „Хунгароринге“ очень трудно обгонять. Честно говоря, я провёл здесь один из лучших обгонов в своей жизни в 2013 году — прошёл Фелипе Массу по внешней траектории. Я получил штраф в виде проезда по пит-лейну за то, что выехал за пределы трассы всеми четырьмя колёсами. Но для меня это не важно, потому что это был один из самых красивых моих манёвров», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Венгрии
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