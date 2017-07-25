Магнуссен: «Хунгароринг» — весьма сложная трасса, на ней нельзя отдохнуть

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от грядущего Гран-при Венгрии. 11-й этап чемпионата Формулы-1 пройдёт на трассе «Хунгароринг» недалеко от Будапешта с 28 по 30 июля.

«Это весьма сложная трасса. На ней не много прямых, так что ты постоянно работаешь, ведь постоянно оказываешься в повороте. Она похожа на трассу для картинга. На ней нелегко из-за того, что нельзя передохнуть, и на „Хунгароринге“ бывает очень жарко», — приводятся слова датского гонщика в официальном пресс-релизе команды.