В ФИА не видят преград для возвращения Кубицы в Ф-1

У ФИА не будет проблем с предоставлением Роберту Кубице возможности вернуться в Формулу-1. По словам технического делегата ФИА Чарли Уайтинга, поляк имеет гоночную лицензию от национальной федерации, подразумевающую прохождение всех необходимых медицинских тестов. Ранее появились слухи, что поляк может сменить Джолиона Палмера в «Рено» на Гран-при Венгрии.



Кубица уже провёл два тестовых дня с «Рено» за рулём болида 2012 года E20 с рулевым колесом, адаптированным под ограничения в подвижности его правой руки, связанные с травмами, полученными в аварии на ралли в 2011 году. В Венгрии поляк получит возможность протестировать болид «Рено» 2017 года.



«Как и у любого другого гонщика, у Кубицы есть А-лицензия от национальной автомобильной федерации. Лицензирование включает в себя и медицинские проверки», — сказал Уайтинг, слова которого приводит немецкое издание Auto Motor und Sport.