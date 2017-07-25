Вольф: Хэмилтон строит наследие как один из величайших гонщиков в истории

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон на данный момент создаёт наследие, которое позволит ему войти в историю как одному из величайших гонщиков Формулы-1.



«До сих пор наши пилоты были одной из самых сильных наших сторон. В этом году Льюис продемонстрировал непревзойдённые выступления в Китае, Канаде и Сильверстоуне. Победа перед его домашними болельщиками была заряжена эмоционально, и я уверен, что он наполнен этой энергией прямо сейчас.



Почти в каждый уик-энд мы видим, как он сравнивается с прежними рекордами или ставит новые в нашем виде спорта и создаёт наследие как один из величайших гонщиков», — цитирует Вольфа F1i.