«Феррари» продлила партнёрское соглашение с UPS

Команда Формулы-1 «Феррари» продлила партнёрское соглашение с компанией UPS, специализирующейся на экспресс-доставке и логистике. Новый контракт с компанией, штаб-квартира которой располагается в Атланте (США), рассчитан на несколько лет, сообщает интернет-издание Sportbusiness. Сотрудничество «Скудерии» с UPS началось в 2013 году.



По условиям соглашения логотип UPS сохранится на ливреях болидов «Феррари», а также на гоночных комбинезонах боевых пилотов итальянской команды Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.