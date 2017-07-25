Пилот NASCAR Кайл Буш представил шлем с автоподачей драже Skittles

Американский гонщик Кайл Буш, выступающий в чемпионате NASCAR Cup, и его личный спонсор компания Skittles по ходу гоночного уик-энда в Индианаполисе представили обновлённый шлем пилота. Обновление оказалось весьма не обычным: гоночный шлем был оснащён устройством, которое при нажатии кнопки подаёт ко рту гонщика драже Skittles, сообщает интернет издание «Американский спорт».



Если судить по видеозаписи с презентации, устройство работало не идеально, поскольку часть драже просыпалась мимо, однако в целом новинка со своими задачами справлялась.

Видеоролик о работе устройства доступен в «твиттере» Кайла Буша.