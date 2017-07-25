Сергей Карякин зачислен в список участников «Дакара-2018»

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин сообщил о своём включении в список участников «Дакара-2018». На своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» российский гонщик опубликовал отсканированное официальное письмо от организаторов гонки, в котором сообщается о его зачислении в список участников.



Отметим, что из-за отсутствия финансирования Карякин был вынужден пропустить недавно прошедший ралли-марафон «Шёлковый путь», а до этого по той же причине распустил свою команду.