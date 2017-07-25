«Хаас»: Гран-при Венгрии позволит лучше оценить работу тормозов

По мнению руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, предстоящий Гран-при Венгрии позволит команде лучше оценить работу тормозов Brembo и Carbon Industrie. В Сильверстоуне Ромен Грожан предпочёл использовать продукцию Carbon Industrie, в то время как его напарник Кевин Магнуссен продолжил гоняться с тормозами Brembo.



«(В Сильверстоуне) мы приблизились на один шаг к лучшему пониманию работы новых тормозов. Теперь нужно сделать второй, поскольку в Сильверстоуне нет жёсткого торможения, это одна из тех трасс, на которой вы используете тормоза реже, чем на других треках.



В Венгрии всё наоборот, на этой трассе вы используете тормоза довольно часто, и у вас нет возможности дать им остыть, потому что там нет длинных прямых.



Итак, мы продолжим наши испытания и после пятничных тренировок решим, что будем делать в гонке», — цитирует Штайнера GPUpdate.