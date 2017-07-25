Хюлькенберг считает, что «Хунгароринг» — лучшее место, чтобы проверить Кубицу

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал участие Роберта Кубицы на тестах в Венгрии, запланированных на 2 августа. По мнению немца, тамошняя трасса сможет продемонстрировать в полной мере, готов ли Кубица к полноценному возвращению.

«Хунгароринг» — один из самых напряжённых треков, так как на нём есть лишь одна прямая, на которой можно расслабиться. После гоночного уик-энда на трассе также останется много резины, что обеспечит максимальное сцепление. Любой, кто пройдёт эти тесты, сумеет участвовать и в Гран-при", — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.