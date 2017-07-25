Гонщик «Хааса» Ромен Грожан в третий раз стал отцом, об этом сам француз сообщил посредством своей страницы в «Твиттере». Пилот разместил соответствующий твит, сопроводив его фотографией своей супруги и короткой записью «Это девочка».

Соответствующий пост в «Твиттере» можно посмотреть на официальной странице Ромена Грожана в социальной сети.

Ромен и Марион Грожан стали встречаться в 2008 году, зарегистрировав брак в 2012-м. На следующий год в семье Грожанов появился первенец. В 2015 году в семье появился второй сын.