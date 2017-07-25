Йос Ферстаппен: ожидаю, что в Венгрии Макс финиширует в топ-3

Йос Ферстаппен, экс-пилот формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ожидает, что на предстоящей гонке в Венгрии его сыну удастся финишировать в тройке лучших.

«Ред Булл» прибудет в Венгрию с некоторыми обновлениями, давайте надеяться, что они сработают хорошо. Это автодром, на котором должна получиться хорошая гонка, он как Монако, только больше. Ожидаю, что Феттель, Хэмилтон и Макс финишируют в топ-3. Подиум определённо возможен. Температура и шины будут играть большую роль. Буду ждать гонку с нетерпением", — приводит слова Ферстаппена-старшего Racingnews365.