«Астон Мартин» готов присоединиться к Формуле-1 в случае разумной цены на моторы

Исполнительный директор «Астон Мартин» Энди Палмер подтвердил интерес британского автопроизводителя к Формуле-1, вместе с тем в компании ожидают снижение затрат на разработку двигателей.

«Наше партнёрство с „Ред Булл“ и Эдрианом Ньюи, связанное с разработкой спорткара, уже в какой-то мере делает нас вовлечёнными в мир Формулы-1. Давайте спросим, нужна ли нам здесь команда? Учитывая, что наш главный конкурент „Феррари“, ответ очевиден.

Вместе с тем мы не готовы вкладывать по $ 350-400 млн за сезон. Если цена на разработку двигателей станет разумной, то мы к этому приблизимся. Всё двигается в правильном направлении, за столом переговоров все согласны, что Формуле-1 нужно больше шоу и нам нужно вернуть громкость двигателей.

Мы хотим сохранить скорость, но снизить цену. Вопрос в том, как это сделать? Трудно удовлетворить интересы каждого. Но к сентябрю мы получим более ясную картину", — приводит слова Палмера F1Today.