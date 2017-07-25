Хасегава: цель «Макларена» в квалификации ГП Венгрии — попасть в 3-й сегмент

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что на Гран-при Венгрии команда планирует попасть в топ-10 по итогам квалификации и заработать очки в самой гонке.

«Мы довольны нашим нынешним развитием, и в Венгрию мы едем с положительным настроем. „Хунгароринг“ уникален. Эта трасса даёт нам одну из лучших возможностей в сезоне. Это не та трасса, где мощь играет главную роль, также здесь очень сложно обгонять, потому результат квалификации будет чрезвычайно важен для нас.

Мы знаем, что на такой тарссе мы способны достичь неплохого результата, потому наша цель в квалификации — попасть в третий сегмент и быть в хорошей позиции, чтобы набрать очки. Фернандо здесь завоевал свою первую победу в Формуле-1, а Стоффель выигрывал гонку GP-2, так что мы в отличных руках", — приводит слова Хасегавы пресс-служба «Макларена».