Йос Ферстаппен: Макс разочарован тем, что не может выигрывать

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал о том, как его сын справляется с неудачами, которые преследуют голландца по ходу всего сезона.

«Макс легко об этом говорит. Мы говорим везде. В своё время я делал ошибки, Макс же делает всё правильно, но, тем не менее, он сходил с гонок несколько раз. Он хорошо всё переносит, но он хочет побеждать и испытывает разочарование из-за того, что не может этого сделать.

Это стало причиной того, что он испытывает некоторые проблемы, ведь прежде он никогда не сталкивался с таким", — приводит слова Ферстаппена Limburger.