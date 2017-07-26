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Эрикссон: надеюсь, обновления выведут «Заубер» в середину пелотона

26 июля 2017, среда. 12:03. Авто

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон дал комментарий к предстоящему Гран-при Венгрии.

«Хунгароринг» — это очень техничная трасса с интересными комбинациями поворотов. Я особенно жду встречи с моими шведскими болельщиками, которые мотивируют меня ещё больше на то, чтобы хорошо работать. Также отмечу, что у нас будут обновления болида. Посмотрим, как сработают новинки аэродинамики. Надеюсь, они позволят нам продвинуться вперёд, чтобы мы могли пробиться в середину пелотона», — цитирует Эрикссона пресс-служба «Заубера».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Маркус Эрикссон Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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