Верляйн: сделаю всё, чтобы завершить первую половину сезона на мажорной ноте

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн дал свой комментарий к Гран-при Венгрии, после которого команды уйдут на летние каникулы.



«Я с нетерпением жду Гран-при Венгрии, в первую очередь из-за наших обновлений аэродинамики, которые будут там представлены. Будет интересно посмотреть, как это повлияет на нашу скорость.



Это будет наша последняя гонка перед уходом Формулы-1 на летний перерыв. И я сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить и завершить первую половину сезона на мажорной ноте», — приводятся слова Верляйна в пресс-релизе «Заубера».