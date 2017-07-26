Стролл: знаю, чего ожидать от трассы в Венгрии

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Венгрии, после которого команды уйдут на летний перерыв.



«Это будет третья трасса подряд, на которой я прежде выступал, поэтому знаю, чего ожидать. В прошлом году я гонялся там в Формуле-3 и финишировал на подиуме, так что у меня хорошие воспоминания о трассе.



Думаю, что это отличный трек, хотя, как и трасса в Монако, он очень узкий и с множеством поворотов, но на нём не так много прямых. Говоря это, я отмечу, что мне нравится эта трасса, особенно это касается второго сектора, который является довольно быстрым с множеством поворотов.

На этой трассе был перестелен асфальт, так что теперь она гладкая. В целом это отличный трек, а Будапешт — классный город, где мне было весело», — цитирует Стролла пресс-служба команды.