Боттас: «Мерседес» старается не быть самоуверенным перед ГП Венгрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас осторожен в своих ожиданиях от предстоящего Гран-при Венгрии.



«Мы не хотим думать, что мы быстрее. Мы хотим чувствовать себя в роли догоняющих, мы хотим совершенствовать болид, и мы знаем, что это очень специфическая трасса (в Венгрии). В последних двух гонках мы выступали на скоростных трассах. Трасса в Баку, конечно, особенная, но трек в Венгрии совсем другой.



В этой гонке нас ждут действительно медленные повороты и высокая температура окружающей среды. Так что мы не слишком уверены, отправляясь туда. Мы знаем, что нам нужно продолжать работать и много чего делать для улучшения болида. Мы можем улучшиться по ходу этого года. Я думаю, что всё ещё зависит от типа трассы, мы ещё увидим захватывающие сражения в зависимости от треков», — цитирует Боттаса Crash.