«Ильмор» ищет партнёра для создания мотора для Ф-1 на 2021 год

Компания «Ильмор», основателем которой является известный моторист Марио Илиен, ищет партнёра для работы над двигателем, соответствующим требованиям регламента Ф-1 на 2021 год.



Илиен посещал последние встречи ФИА, на которых обсуждался новый моторный регламент. Наиболее предпочтительным вариантом на 2021 год считается мотор V6 со сдвоенной турбиной, оснащённый KERS. В ФИА хотятт прихода в Формулу-1 независимого поставщика двигателей, который мог бы обеспечить команды недорогими и конкурентоспособными моторами.



«Очевидно, есть желание прийти в Ф-1 в качестве независимого поставщика. Одна из причин, по которым я посещаю эти собрания, — желание выяснить, подходят ли эти условия для независимого поставщика. Но кто-то должен финансировать первоначальные затраты на разработку. Клиенты, вероятно, не станут платить за то. Возможно, нам нужен производитель, который бы поддержал это. Но если взглянуть на «Ред Булл», у них мотор брендирован TAG, так что это не обязательно должен быть автопроизводитель», — цитирует Илиена Autosport.