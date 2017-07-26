Легендарный испанский гонщик Анхель Ньето угодил в серьёзное ДТП на квадроцикле

Испанский мотогонщик Анхель Ньето, 13-кратный чемпион мира по кольцевым мотогонкам в классах 50 и 125 кубических сантиметров, получил серьёзные травмы в результате аварии на квадроцикле. Как сообщает издание Diario de Ibiza, 70-летний испанец пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Никаких подробностей о случившемся не сообщается.



В классе 50 cc легендарный испанский гонщик выиграл 90 Гран-при. Ньето известен своим суеверием, поэтому предпочитал обозначать свои 13 титулов как «12+1».