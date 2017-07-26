Задай вопрос Владимиру Чагину и гонщикам «КАМАЗ-мастера»

В ближайшее время гостями «Чемпионата» станут руководитель проекта «Шёлковый путь» и глава гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и гонщики коллектива, только что успешно выступившие на ралли-марафоне от Москвы до Сианя.



На «Шёлковом пути»—2017 Дмитрий Сотников занял первое место, Антон Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев — третьим. Эдуард Николаев из-за технических проблем не сумел побороться за высокие позиции.



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