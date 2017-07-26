Хорнер: трудности лишь закалят Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен только закалится, если сумеет преодолеть непростой период. В нынешнем сезоне голландец потерял немало очков из-за четырёх сходов, два из которых произошли из-за технических проблем.



«Я думаю, что он проявил огромную зрелость. В какой-то момент им овладела буря эмоций, но он быстро овладел собой и сосредоточился на следующем этапе. Судя по тому, как он пилотирует в этом сезоне, он становится всё сильнее и сильнее.



Думаю, он преодолеет эти трудности и станет более сильным человеком. Это очень непростой период в его короткой карьере, но он справляется с этим очень хорошо», — цитирует Хорнера Autosport.